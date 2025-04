Naše misli zrcalijo resničnost

Svet je podoben zrcalu, natančno odseva naše namere in misli. Ko si razbijamo glavo z vprašanjem, kje dobiti denar, se materializira naše iskanje sredstev. Lahko pa naredimo nasprotno – osredotočimo se na končni cilj in si v mislih predvajamo podobo, kako npr. kupujemo gradbeni material, nam ga dostavijo, kako delavci dogradijo hišo … Ne skrbi nas, od kod se bo vzel denar, osredotočeni smo na cilj, ki je v naših mislih že dosežen.

Kadar razmišljamo o načinih za uresničitev cilja, to dobimo v realnosti – vse naše poti in skrbi se vrtijo okoli tega problema. Če pa razmišljamo, kako se cilj izpolnjuje in je že dosežen, dobimo želeni rezultat. Denar se bo našel, iz nepričakovanega vira, a le, če bo naša pozornost usmerjena na končni rezultat, poudarja Vadim Zeland, ruski kvantni fizik in avtor serije knjig in teorije transurfing realnosti.