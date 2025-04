Razkrivamo deset najvišjih izplačanih starostnih pokojnin za marec in od kod prihajajo

Medtem ko večina slovenskih upokojencev mesečno prejema pokojnine, ki le malenkost presegajo prag preživetja, se na drugi strani najde ozek krog najbogatejših, katerih pokojninski prejemki dosegajo tudi štirikratnik povprečne pokojnine

Objavljamo seznam desetih najvišjih starostnih pokojnin, izplačanih marca 2025 – vse prejemajo osebe, ki so v pokoj odšle po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev.

Ljubljančan z rekordno pokojnino: skoraj 5000 evrov bruto

Najvišja pokojnina, izplačana marca 2025, je znašala skoraj 5000 evrov bruto oziroma približno 4400 evrov neto. Izplačana je bila v Ljubljani. Prestolnica gosti še enega izmed rekorderjev – upokojenec ali upokojenka z dobrimi 4000 evri neto, kar ga oziroma jo uvršča na deseto mesto po višini mesečne pokojnine izplačane v marcu.

To so najbogatejši uživalci starostne pokojnine. FOTO: Zpiz

Vrh lestvice: prejemniki z različnih koncev Slovenije

Med desetimi najvišjimi pokojninami najdemo tudi uživalce pokojnin iz drugih slovenskih krajev: Rečica ob Savinji, Log - Dragomer, Maribor, Celje, Krško, Grosuplje in Črna na Koroškem.

Vsi so marca letos na račun prejeli pokojnino okoli 4000 evrov. Gre torej za posameznike z izjemno visoko pokojninsko osnovo, kar pomeni, da je oseba s tako pokojnino imela precej visoke plače in da je tudi veliko let delala. Pogosto gre za nekdanje vodilne kadre, uspešne podjetnike ali posameznike z dolgo in visoko zavarovalno dobo.

Zakonske omejitve: pokojnine imajo zgornjo mejo

Čeprav številke na vrhu seznama vzbujajo pozornost, velja opozoriti, da so pokojnine z zakonom navzgor omejene. Najvišja pokojninska osnova se lahko določi največ v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove, kar pomeni, da tudi najvišje pokojnine ne morejo preseči določenega praga.

V Sloveniji je bilo marca okoli 640.000 prejemnikov pokojnine. Povprečna starostna pokojnina je marca znašala 895 evrov neto. Povprečna starostna pokojnina brez sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin je v marcu znašala 1015,77 evra bruto oziroma 1010,10 evra neto.

Približno 35 % vseh upokojencev prejema pokojnino od najnižje osnove.

Še višje pokojnine za evropske poslance

Pokojnine evropskih poslancev, tudi slovenskih, so bistveno višje od povprečnih slovenskih pokojnin. Poleg pokojnine, ki so si jo prislužili v domovini, prejmejo še pokojnino iz evropskega proračuna. Ta znese 3,5 odstotka plače evroposlancev (10 tisoč evrov bruto oz. 7853 evrov neto) za vsak polno leto mandata, ne pa več kot 70 odstotkov plače evropskega poslanca.

Po tej formuli je po petletnem mandatu nekdanji evropski poslanec tako upravičen do več kot 1700 evrov bruto pokojnine. Če so izvoljeni za dva mandata, se pokojnina podvoji, za tri mandate pa je okoli 5000 evrov bruto.

Po nekaterih podatkih naj bi bilo trenutno upokojenih osem evropskih poslancev iz Slovenije: Lojze Peterle, Jelko Kacin, Mojca Drčar Murko, Miha Brejc, Aurelio Juri, Ivo Vajgl, Zofija Mazej Kukovič, Ljudmila Novak.

Do pokojnine so upravičeni, ko dopolnijo 63 let. Čez dober mesec bo ta pogoj izpolnil tudi Milan Zver, ki je bil prvič v parlament izvoljen leta 2004 in od takrat neprekinjeno služil kot evropski poslanec.

Veliko vprašanj upokojencev

Do 21. aprila je v javni razpravi predlog novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Eden ključnih ciljev reforme je menda tudi izboljšanje dostojnosti pokojnin. Med drugim predvideva: postopno zvišanje odmernega odstotka s 63,5 % na 70 % do leta 2035, že prihodnje leto pa višje odmere vdovskih, družinskih in invalidskih pokojnin.

Ali zaradi pokojninske reforme telefoni nenehno zvonijo, smo vprašali na Zpiz, od koder so nam odgovorili: »Pokojnina je dolgotrajna pravica, ki osebi, ki preneha z obveznim zavarovanjem, pomeni ekonomsko in socialno varnost, zato je vprašanj, ki jih postavljajo tako še aktivni zavarovanci kot tudi že upokojene osebe, veliko. S podatki, koliko je vprašanj, vezanih na novo pokojninsko reformo, ne razpolagamo.«