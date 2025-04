Zaljubljajo se v napačne ljudi: trije horoskopski znaki, ki nimajo sreče v ljubezni

Ljubezen je nepredvidljiva, to vemo vsi – a nekaterim horoskopskim znakom gre v ljubezni preprosto slabše kot drugim. Ne glede na to, koliko truda vlagajo v razmerje, pogosto izbirajo partnerje, ki jim ne vračajo enako, ali jih sploh ne znajo ceniti.

Po astrologiji naj bi prav ti trije znaki najpogosteje ostajali z zlomljenim srcem.

Rak

Raki so znani po svoji občutljivosti. FOTO: Gettyimages

Raki so znani po svoji občutljivosti in močni potrebi po čustveni bližini. Zaljubijo se hitro in iskreno, pri tem pa pogosto spregledajo opozorilne znake.

Namesto da bi počakali na nekoga, ki jih bo ljubil enako močno, kot ljubijo sami, pogosto vztrajajo v odnosih, ki jih izčrpavajo – ker verjamejo, da prava ljubezen lahko premaga vse.

Tehtnica

Tehtnice hrepenijo po harmoniji in romantiki. FOTO: Gettyimages

Tehtnice hrepenijo po harmoniji in romantiki. A prav ta želja jih pogosto pripelje do tega, da ostajajo v razmerjih, ki zanje niso dobra – samo zato, da ne bi bile same.

Pogosto postavljajo potrebe partnerja pred svoje in zapostavljajo lastno srečo. Zaljubijo se v idealizirano predstavo o nekom, in ko iluzija poči, sledi razočaranje.

Ribi

Ribe so sanjači in veliki romantiki. FOTO: Blacksalmon Getty Images/istockphoto

Ribe so sanjači in veliki romantiki. Ljubijo globoko, a njihova čustvena odprtost jih naredi zelo ranljive. Pogosto jih privlačijo ljudje, ki potrebujejo 'rešitelj', ali pa si predstavljajo čustveno povezavo tam, kjer je ni.

Zaradi tega se znajdejo v razmerjih, ki ne vodijo nikamor – in na koncu ostanejo s praznim srcem, poroča index.hr.

