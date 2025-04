Nočni incident v Kopru: moški padel v morje, nato pa nepričakovan preobrat

Ob 0.04 nas je poklical občan in povedal, da je na ribiškem pomolu v Kopru na svojo barko pomagal fantu, ki je padel v morje. Ker je bil ta pod vplivom alkohola, se v nadaljevanju ni hotel odstraniti. 36-letnik je rešitelja žalil, kričal, razbijal je steklenice, zatem pa pozival k pretepu tudi policiste in s kršitvami ni prenehal. Odredili so mu pridržanje in mu izdali plačilni nalog.

Na ribiškem pomolu v Kopru je v zgodnjih jutranjih urah prišlo do izgreda, v katerega je bil vpleten 36-letni moški pod vplivom alkohola. Čeprav se je dogodek začel kot nesreča, se je končal z nasilnim vedenjem, pridržanjem in plačilnim nalogom.

Ob 0.04 uri je policijo poklical občan in prijavil nenavadno situacijo. Na pomolu je opazil moškega, ki je padel v morje, ter mu nemudoma priskočil na pomoč. Rešil ga je pred morebitno utopitvijo in ga potegnil na svojo barko.

A dogajanje se ni zaključilo z reševalnim dejanjem. Po poročanju policije je bil 36-letni moški pod močnim vplivom alkohola, kar je kmalu privedlo do resnih težav. Namesto hvaležnosti je začel žaliti svojega rešitelja, kričati, razbijati steklenice in pozivati k pretepu, tudi policiste, ki so prispeli na kraj dogodka.