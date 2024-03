Golob in Gabrova v Planici: nekateri na njej opazili to podrobnost (FOTO)

Kljub temu, da so v soboto po prvi seriji zaradi močnega vetra po prvi seriji prekiniti tekmovanje in je skoke zaznamoval padec Timija Zajca, pa to prazničnega vzdušja v Planici ni zmotilo. Tam so se zbrali številni znani Slovenci iz sveta politike in estrade.

FOTO: Mediaspeed

Med navijači smo opazili tudi predsednika vlade Roberta Goloba s partnerko Tino Gaber. Mnogim je v oči padla njuna obleka - medtem ko se je Golob oblekel v volneni plašč, ki ga nosi na sprejemih državnikov po tujini, pa je Gabrova vihtela zastavo v najmodernejšem oprijetem smučarskem kombinezonu.

FOTO: Mediaspeed

Smučarska obleka na 37-letni bivši misici, ki še danes skrbi za svoj vitki stas, je na družbenih omrežjih kaj hitro postala predmet obravnave, nekaterim pa je uspelo izbrskati, da je treba za takšen smučarski komplet odšteti okoli tisoč evrov.

Robert Golob in Tanja Fajon FOTO: Mediaspeed

Na fotografijah s sobotnega dogodka pod Poncami smo opazili tudi finančnega ministra Klemna Boštjančiča in zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Ali se bo današnjega zaključka slavnostnega dogodka, na katerem se bo s svojim zadnjim skokom v karieri poslovil Peter Prevc, udeležilo več ministrov (kar 20 jih je v Golobovi vladi), pa bomo lahko vedeli v kratkem.