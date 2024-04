Glasbeni svet pretresla novica: umrl je 62-letni slovenski pevec

»Sporočamo žalostno vest, da je v 62. letu starosti umrl Darko Orlač iz Mežice, so zapisali na Koroških novicah.

Darko Orlač je bil član dueta Duo Okay, v kateri zasedbi je bil še Božidar A. Kolerič. Najbolj znana je njegova pesem, ljubezenski hit Ljubi me ljubi, katere priredbo so napravili tudi Čuki, navajajo Koroške novice.

Orlač je bil tudi kandidat SDS na listi za občinski svet v občini Mežica.

Svojci se bodo od Orlač poslovili v soboto na pokopališču Mirje v Mežici.