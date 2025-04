Imel obraz za milijon dolarjev in najlepše ženske na svetu, potem se mu je zgodilo tole

Devetdeseta so bila čas modelov, ki so z edinstvenimi obraznimi potezami in karizmo obvladovali modne piste.

Eden izmed najbolj iskanih in priznanih manekenov tistega časa je bil britanec Paul Sculfor, danes 54-letnik, ki je v svet mode in glamurja vstopil star komaj 21 let.

V svojih najslavnejših dneh je Sculfor s svojo markantnostjo pritegnil pozornost številnih blagovnih znamk, kot so Armani, Versace in Gaultier, ter številnih žensk, ki so ga imenovale obraz od milijon dolarjev.

Zapletel se je v romance z Jennifer Aniston, Cameron Diaz in Liso Snowdon, vendar ga je slava popeljala v pekel odvisnosti, kar je na koncu pripeljalo do popolnega umika iz Hollywooda.

Zaradi odvisnosti od alkohola in drog se je pogosto boril s samomorilnimi mislimi, zaradi česar je preživel šest mesecev v rehabilitacijskem centru, kjer so se zdravili tudi Kate Moss, Lily Allen in Robbie Williams.

»Zasebna letala, jahte, razkošna stanovanja, vile na Beverly Hillsu, neverjetno lepe ženske, neverjetna doživetja ves čas? Bilo je fantastično!

Našel sem bogate prijatelje, a stvari so postajale vse temnejše. Vedno sem bil bolan, razvil sem socialno anksioznost, odmaknil sem se od družine ... Zavračal sem delo, ker mi ni bilo mar.

Moj pogled na svet se je spremenil in vznemirjenje so nadomestile temne misli. Nisem več želel biti jaz,« je povedal Sculfor, ki se sprva ni niti zavedal, da ima težave z odvisnostjo.

Nekoč, med križarjenjem po Sredozemlju, je v kavo in alkohol dodal drogo, zaradi česar je skoraj umrl. V zadnjem trenutku so mu rešili življenje.

Zaradi drog so mu začeli izpadati lasje, izgubljal je posle. Ko je dosegel dno, se je odločil, da bo prevzel nadzor nad svojim življenjem.

Vrnil se je v London, kjer se je spravil z zdravnico in nutricionistko Federico Amati ter njunima dvema hčerkama, starimi štiri in sedem let, piše Mail Online.

Poleg tega vodi lastni podkast z naslovom To je močno (This is Powerful). Obdobje COVID-a ga je znova pripeljalo v stanje anksioznosti, iz katerega se je izkopal po zaslugi svoje družine.

»One me držijo nad gladino. Dale so mi smisel. Ko sem bil mlajši, sem si želel družino, potem pa sem se odločil, da nočem imeti družine, zdaj mi je všeč, da nisem prehiteval zadev,« je povedal, ko je star 47 let dobil prvo hčerko.

»Hvaležen sem za to pot samospoznavanja. Omogočila mi je, da sem, medtem ko sem bil sam, delal na sebi in odkril, kaj deluje ter kaj ne.

Biti oče mi je dalo pravi smisel. Ko imaš otroke, nimaš časa razmišljati o sebi. Oni so prioriteta: morajo jesti, vstati, obleči se za šolo.

Iskreno - to je moja odrešitev.«