Umrl dobitnik slovenskega Milijonarja, takrat je zadel 10 milijonov tolarjev

Žalost je neizmerna in na družbenem omrežju se z zapisi na družbenem omrežju Facebooku poslavljajo od Gorazda Škerbinka iz Maribora, ki je leta 2002 zmagal v televizijskem kvizu Milijonar in domov odnesel nagrado deset milijonov tolarjev (skoraj 42.000 evrov).

Gre za enega redkih tekmovalcev tega priljubljenega razvedrilnega televizijskega kviza pri nas in po svetu, ki mu je na slovenski televiziji uspelo osvojiti glavno nagrado.

Kviz je bil v Sloveniji prvič predvajan med letoma 2000 in 2002, ko ga je vodil voditelj Jonas Žnidaršič, glavna nagrada pa je znašala 10 000 000 tolarjev. Doslej je na vseh petnajst vprašanj uspelo odgovoriti 'le' osvojiti šestim tekmovalcem, med katerimi je bil poleg pokojnega Škerbinka tudi pokojni televizijski voditelj Matjaž Tanko.

Gorazd Škerbinek. FOTO: Planet TV

Pokojni Gorazd Škerbinek se je po zanj zmagovalnem letu 2002 ponovno usedel na vroči stol leta 2019, ko je kviz Milijonar vodil Slavko Bobovnik. Kljub temu, da takrat ni pravilno odgovoril na vsa vprašanja, pa ljudje, ki so mu bili blizu, pravijo, da je bil Škerbinek velik um in da ga bodo pogrešali.

»Bil je dober človek po srcu, veliki um, strokovnjak in intelektualec, a tako neroden v vsakdanjih stikih. Naj počiva v miru«; »Iskreno sožalje dobremu sodelavcu, s katerim sva tudi trinajst let delila pisarno«; »Bil je eden mojih najljubših fb-jevcev. Tekmovala sva, kdo prej reši 'wordle in besedle' in na splošno sva si pogosto pisala. Naj počiva v miru, upam, da bo za mavrico spet srečal svojo ljubljeno mamo.«

Malo pred smrtjo mu je umrla mama

Na zadnji dan starega leta je Gorazd Škerbinek svojim sledilcem javil, da mu je izgubil svojo najdražjo osebo mamo. A kljub besedam, da bo treba pogumno zaplavati v leto 2024, je kmalu tudi sam umrl. To so bile njegove zadnje besede na facebooku:

»Slovesna silvestrska večerja za konec leta 2023, za katerega zaradi izgube najdražje osebe težko rečem kaj drugega, kot le to, da zame zagotovo ni bilo najlepše in najboljše. Ampak treba je z optimizmom gledati v prihodnost. Pri tem me spodbuja dejstvo, da je celotna narava eno samo valovanje, za katero so značilni vzponi in padci. Ko je gladina vode v valu na dnu, pride 'čudežna sila' in kar naenkrat se ta dolina znajde na samem vrhu nemirnega morja ali jezera. Gremo naprej, pogumno v leto 2024, ki je res že skoraj pri nas.«