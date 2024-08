Ste videli Dragićevo novo taščo: tudi ona je prišla na poslovilno tekmo (FOTO)

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je, kot smo pisali, v Stožicah na spektakularen in veličasten način s poslovilno tekmo sklenil športno pot. Poslovilne tekme so se udeležili številni NBA zvezdniki, njegovi prijatelji, družina in tudi njegova nova partnerica Greice Murphy, s katero živita v Miamiju.

Greice Murphy in njena mama. FOTO: Zaslonski Posnetek

Poleg številnih košarkarje je poslovilno tekmo zagotovo zaznamovala tudi Murphyjeva, ki je bila vseskozi ob dragem, hkrati pa je njenega nasmeha in gorečega navijanja ni bilo mogoče spregledati.

Dragićeva partnerka Greice Murphy je za košem glasno navijala in prepevala slovenske navijaške napeve. FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.

V Sloveniji se je 44-letni lepotici brazilskega rodu, ki je tudi mati dveh sinov Lucasa in Nicholasa, pridružila tudi njena mama.

Nekoč he Murphyjeva zapisala, da ko je bila še 16-letno dekle, jo je mama prijavila na lepotno tekmovanje in zmaga na državnem tekmovanju je bila začetek novega obdobja v njenem življenju. Skoraj čez noč se je morala preselili daleč stran od družine in prijateljev, tako da ni imela druge izbire, kot da odraste, se prilagodi in sprejme spremembe.

»Starši so me učili, da sta lepota in talent darilo, medtem ko sta značaj in odnos do sveta izbira. Lepota in talent vam bosta odprla vrata. Značaj in odnos vas bosta obdržala. Naš značaj je povezan z našim srcem in se razvija z našimi življenjskimi izkušnjami in, kar je še pomembneje, s tem, kaj se iz njih naučimo,« je zapisala ob svojem opisu.

Goran in Greice. FOTO: Instagram

Dragić in njegova izbranka sta se čez lužo udeležila skupaj že mnogih dogodkov, zdaj pa ga je Greice Murphy spremljala tudi na poslovilnem spektaklu Noč zmaja in zdi se, da sta nerazdružljiva.