Slovenski igralec odet v črnino: »Vse prijatelje in znance z neskončno žalostjo obveščam …«

Igralec in komik, ki se ga še najbolj spomnimo kot Mileta Carja v humoristični nadaljevanki Naša mala klinika, se je odel v črnino. Kot je Rado Mulej sporočil na družabnem omrežju, mu je umrl oče.

»Vse prijatelje in znance z neskončno žalostjo obveščam, da nas je zapustil moj zlati oče, moj idol Radivoj Mulej. Oči moj, počakaj me tam, kjer si, nekoč pridem za tabo in komaj čakam, da te zopet objamem, te poljubim in ti povem, da te imam neizmerno rad – do takrat boš pa vsako milijoninko sekunde z mano v mojem srcu,« je zapisal užaloščeni igralec.

Kot smo že poročali, pa Mulej, ki se ga je v zadnjih letih prijel vzdevek slovenskega plejboja, saj je bil pogosto obkrožen z dolgonogimi lepoticami, zadnje mesece uživa v luksuzu v Dubaju, kjer se ukvarja s poslom.