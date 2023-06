Šokirana bralka Nina: še slovensko pivo je v Italiji cenejše, poglejte, za koliko

Pisala nam je bralka Nina, ki je danes obiskala sosednjo Italijo. Obiskali so italijansko obmorsko mesto blizu meje, ustavili pa so se tudi v bližnjem nakupovalnem središču. »Le nekaj kilometrov od slovensko-italijanske meje smo šli v samopostrežno trgovino, kjer smo opravili manjši nakup in ugotovili – ne boste verjeli – da je slovensko pivo (Union in Laško) v Italiji cenejše kot v Sloveniji, in to za skoraj 20 centov na eno pollitrsko pločevinko,« svoje odkritje opiše bralka.

V trgovini, kjer so nakupovali stane omenjeno pivo 1,09 evra. Pri nas pa okolli 20 centov več, odvisno od tega, v katero trgovine se odpravite. Cene smo preverili. Trditve bralke držijo.

»Postavi se nam vprašanje, kakšne marže imajo slovenski trgovci, da je slovensko pivo v Sloveniji dražje za skoraj že 20 centov,« se upravičeno jezi Nina.

Kot smo že poročali, se hrana v Sloveniji ne ceni, kot je to v trendu v sosednjih evropskih državah. Kaj je vzrok za to, bodo poskušali ugotoviti tudi v vladi, kjer so napovedali nov projekt nadzorovanja agroživilske verige od kmeta do trgovca. Vse z namenom, da ugotovijo, kdo je kriv za tako visoke cene pri nas. Kaj bodo odkrili, bomo izvedeli šele čez pol leta, kolikor bo projekt trajal. Premier Robert Golob je napovedal celo omejitev marž, če bodo ugotovili, da je to potrebno. Več o tem preberite v prispevku Golob: Cene hrane v Sloveniji rastejo, medtem ko v Evropi padajo. Ugotovili bomo, kdo je za to kriv.

