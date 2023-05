Golob: Cene hrane v Sloveniji rastejo, medtem ko v Evropi padajo. Ugotovili bomo, kdo je za to kriv

Predsednik slovenske vlade Robert Golob ter podpredsednika vlade Tanja Fajon in Luka Mesec so ob prvi obletnici delovanja sedanje vlade sklicali tiskovno konferenco in predstavili rezultate te vlade ter napovedali nekatere nove.

»Ta vlada v svojem srcu uteleša dva pojma: svobodo in solidarnost. Svobodo, ker poskušamo graditi družbo, v kateri bo vsak živel brez strahu in razvijal svoje zmožnosti in sposobnosti. Solidarnost pa, ker želimo vzpostavljati družbo, ki ne bo pustila nikogar zadaj, zato vzpostavljamo manjkajoče člene.« S temi besedami je začel Mesec, ki je kot najpomembnejše področje delovanja svoje stranke Levica označil ministrstvo za solidarno prihodnost. Pohvalil se je, da jim je uspelo stanovanjsko politiko primerno ovrednotiti v proračunu, kjer je za investicije v stanovanja letos namenjenega več denarja kot v minulih 12 letih skupaj. Napovedal je zakon o dolgotrajni oskrbi, ki vzpostavlja 6 pravic, o njihovem financiranju pa se še dogovarjajo. Mreža naj bi začela postopoma delovati s 1. 1. 2024.

Kot pomemben uspeh je naštel še napovedano obnovo Drame, ki jo je zagotovilo ministrstvo za kulturo, kjer so veliko pozornosti namenili zavzemanju za svobodo medijev, najprej STA, potem še RTVS. »RTV nameravamo osvoboditi politike ter ga vrniti gledalcem in zaposlenim,« je dejal in opozoril še na položaj samozaposlenih v kulturi, med katerimi jih več kot tretjina živi pod pragom revščine.

Fajon: Hvala državljankam in državljanom, da stojite za nami, ko iščemo najtežje konsenze za velike spremembe v družbi

To je bil prvi stavek podpredsednice, ki je poudarila, da je danes drugače kot pred letom dni to, da se poslušajo in da nikogar ne puščajo zadaj. »Kot vlada smo odpirali veliko tem, kako zagotoviti javno dostopno zdravstvo, šolstvo, vzdržne pokojnine, stanovanja za mlade, kako z evropskimi sredstvi pomagati lokalni skupnosti, kako zaščititi okolje. Kako pomagati ljudem pri blažitvi visokih življenjskih stroškov, bo tudi v prihodnje naša prioriteta,« je povedala. Naštela je dosežke na področju gospodarstva in kohezije ter napovedala, da njihova glavna prioriteta ostaja dobro javno zdravstvo: »Tukaj bomo dober koalicijski partner, da bo zdravstvo dostopno vsakomur, ne glede na debelino denarnice.«

Golob: Prva obljuba, ki smo jo izpolnili, je bila, da živimo v normalni državi

»Ko so nam ljudje zaupali, da prevzamemo vlado, je bila glavna obljuba, da ponovno živimo v normalni državi. To je prva obljuba, ki smo jo izpolnili. Da živimo v pravni državi,« je govor ob obletnici delovanja vlade začel njen predsednik. Tudi on je našteval dosežke:

osvoboditev medijev – STA in RTV,

spoštljiv dialog s civilno družbo,

soočanje s krizami na miroljuben, demokratičen in praven način,

znižanje cen energentov, zaradi česar so ljudje laže živeli, gospodarstvo pa je imelo rekordne dobičke in zaposlenost,

odziv na naravne krize; dnevno nadomestilo za gasilce v primeru požara na Krasu, vključitev vojske pri vseh naravnih nesrečah, nakup letal za gašenje,

zdravstvena reforma (povečanje vpisa na psihologijo, zdravstveno nego in radiologijo, sprejetje treh zakonov: zakon o preoblikovanju zdravstvene zavarovalnice, o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zakon o tujcih: za dve tretjini skrajšali proces za tujce, da lahko začnejo delati pri nas),

spremembe ustave,

napovedana sprememba volilnega sistema – od danes spletna stran, na kateri lahko državljani glasujejo o tem.

Golob napovedal nove ukrepe

V vladi so po premierjevih besedah ugotovili, da v Sloveniji cene hrane ne sledijo evropskim smernicam. Drugje so cene hrane začele padati, pri nas pa še vedno rastejo. »Vlada bo začela spremljati cene po vsej verigi od kmeta do končnega uporabnika. To bomo delali 6 mesecev. Ugotovili bomo, kdo ima največ dobička in kdo najvišje marže. Tako se bomo lahko poslužili tudi ukrepa omejitve marž,« je napovedal Golob.

Najtrši oreh doslej

Vsi trije strankarski prvaki so odgovorili tudi na novinarsko vprašanje o tem, kaj je bilo zanje najtežje v tem letu. Fajonova je povedala, da se ji zdi največja ovira, ki jo je treba premagati, strah ljudi pred spremembami in negotovostjo. Prepričana je, da se je v ljudeh pojavil strah pred napovedanimi velikimi reformami, ki ga je treba premagati.

Golob je ocenil, da je bilo napačno napovedovanje ukrepov in dajanje časovnic: »Naučil sem se, da ne bom več ničesar napovedoval, ampak samo še poročal o tem, kar je narejenega. Do zdaj je opozicija izkoriščala moje napovedi in podaljševala procese.«

Mesec je izrazil obžalovanje za sokrivdo pri podajanju časovnic, kar je vlado po njegovem mnenju pripeljalo do manjše krize. Je pa zagotovil, da je koalicija zdaj veliko močnejša, kot je bila pred letom dni.