Nova pridobitev: za plastenke in pločevinke vam bo avtomat vrnil denar (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnila bralka Andreja, potem ko je v Sparu na Vrhniki opazila novost, ki jo je izredno razveselila.Tam so namreč postavili avtomat za ločeno zbiranje pločevink in plastenk, in to še preden so o tej zadevi odločali poslanci v parlamentu. V zameno za vestno ločevanje se dobi dva centa na kos, znesek pa je mogoče unovčiti v trgovini.

Avtomat sprejema samo plastenke ali pločevinke pijač, zavrne pa jih v primeru, če so brez etikete, zdrobljene, zlomljene, umazane ali na drug način poškodovane ter niso za pijačo (embalaža olja, kisa, detergentov). Povračilo za vrnjeno enkratno embalažo znaša dva centa na kos. Bon, ki ga kupci prejmejo ob vračilu, lahko unovčijo pri blagajni trgovine Spar Vrhnika, in sicer v roku 30 dni od dneva izdaje.

Prvi tovrstni projekt v Sloveniji

Le pločevinke in plastenke od pijač. FOTO: bralka Andreja

»Trajnostno delovanje in skrb za okolje že od samega začetka sodita med strateške usmeritve in prioritete podjetja Spar Slovenija, pri čemer posebno pozornost namenjamo prav zmanjševanju ter recikliranju odpadne embalaže,« pojasnjujejo v Sparu. V okviru pilotnega projekta so se zato prvi v Sloveniji odločili za uvedbo ločenega zbiranja plastenk in pločevink ob pomoči posebnega avtomata. Ta se za zdaj nahaja samo v hipermarketu Spar Vrhnika.

Želijo zmanjšati količino odpadne embalaže

Kot nam je sporočila podžupanja Vrhnike Bernarda Kropf, sta ob čakanju na sprejetje novega zakona o varstvu okolja lokalno podjetje in omenjeni trgovec zagnala skupni projekt ločenega zbiranja plastenk in pločevink, ki jih je na slovenskem trgu že začel sprejemati norveški avtomat za embalažo.

»Cilji in namen tega pilotnega projekta so zmanjšati količino odpadne embalaže za pijače, ozaveščati potrošnike o odgovornem ravnanju z odpadki v gospodinjstvih in predstaviti recikliranje kot trajnostno rešitev za ohranjanje čistega okolja,« pojasnjuje.

