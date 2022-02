Kavcije za plastenke in pločevinke kmalu tudi pri nas? To pravijo na ministrstvu

Na Združenju centrov za ravnanje z odpadki Slovenije je te dni tekla beseda o uvedbi kavcijskega sistema za plastenke v naši državi. Menijo, da je takšen sistem lahko učinkovito orodje za doseganje okoljskih ciljev na področju ločenega zbiranja embalaže, še posebej v okoljih, kjer nimajo dobro urejenega ločenega zbiranja odpadkov in je okoljska ozaveščenost nizka.

Bi kavcija spodbudila ljudi k bolj doslednemu zbiranju plastenk in pločevink? FOTO: Scisettialfio Getty Images/istockphoto

A takojšnji uvedbi kavcijskega sistema v združenju niso naklonjeni, saj poudarjajo, da imamo v Sloveniji že urejen sistem ločenega zbiranja embalaže, kjer lahko vsak posameznik loči embalažo od preostalih odpadkov. »Uvedba kavcijskega sistema predstavlja precejšen organizacijski in finančni zalogaj tako za proizvajalce embalaže kot tudi druge udeležence v distribuciji proizvodov in v praksi ob sočasni ohranitvi obstoječega sistema zbiranja embalaže predstavlja veliko povečanje stroškov recikliranja, tako za embalažerje kot končne uporabnike,« še opozarjajo in dodajajo, da je za kakršnokoli spremembo potrebno predhodno analizirati vzroke za nedoseganje okoljskih ciljev v obstoječem sistemu, kot tudi finančne in okoljske posledice zaradi uvedbe vzporednega kavcijskega sistema.

Lahko uvedba kavcijskega sistema povzroči zmedo?

V združenju so prepričani, da lahko uvedba kavcijskega sistema zgolj za plastenke pri uporabnikih povzroči zmedo v zavedanju, da je potrebno odgovorno ravnanje in ločevanje tudi za vso preostalo plastično embalažo, ki sama po sebi ne nosi vrednosti, kar pa po njihovim mnenju ni sprejemljivo.

Člani združenja menijo, da je obstoječi sistem v praksi mogoče še izboljšati, zato predlagajo da se uvedba kavcijskega sistema odloži za obdobje dveh let (po vzoru Avstrije), »v tem času pa se uvede dodatne ukrepe, kot so osveščanje uporabnikov na ravni države, povečanje nadzora ločevanja z uvedbo bonusov in malusov za zbiratelje, strožjimi sankcijami za smetenje ...«

Da kavcija deluje kot spodbuda ljudem, da vrnejo prazno embalažo za pijače, pa so prepričani tudi okoljevarstveniki. V Eko krogu menijo, da bi se tako spremenile navade in odnos do odpadkov. »Manj plastenk, pločevink in stekla v zabojnikih za ločeno zbiranje pomeni manj stroškov ravnanja z odpadki za občine in gospodinjstva,« pravijo.

Poslanci bodo o tem odločali še ta mesec

Kako daleč so pristojni z zakonodajo na tem področju, smo preverili na ministrstvu za okolje in prostor. Kot pravijo, so v pripravi amandmaji glede uvedbe kavcijskega sistema, pri čemer o morebitnih prehodnih obdobjih še ni odločeno. Predlog zakona o varstvu okolja (ZVO-2) bodo drugič obravnavali na nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki bo 23. februarja.

Vlada je namreč konec prejšnjega leta sprejela novi Zakon o varstvu okolja in ga poslala v parlament. V tej različici zakona kavcijskega sistema še ni, a nameravajo zakon v tej smeri dopolniti z amandmaji.

V Sloveniji naj bi po načrtih ministrstva sistem v polnosti začel delovati leta čez tri leta, okoljevarstveniki pa pravijo, da bi ga lahko vzpostavili prej, v letu ali dveh od sprejema zakonodaje. Sistem bi, poleg steklenic, za katere kavcijo plačujemo že zdaj, veljal za pločevinke in plastenke, ostalo embalažo pa bi še naprej zbirali v zabojnikih.