Na Šmartinskem jezeru pretkani labod skoraj utopil psa (VIDEO)

​Imate tudi vi kakšno vprašanje ali zgodbo za nas? Pišite nam.

Sprehajalci ob Šmartinskem jezeru pri Celju že dobro poznajo tamkajšnje labodje družine. Marsikdo je tudi že opazil, kako kakšen labod jezno prha proti psom, a takšne drame kot pred nedavnim najbrž še niso videli.Proti bahavemu labodu se je namreč zapodila rotvajlerka in začela se je prava bitka na jezeru. Labod ji je ušel, a jo je še naprej izzival in plaval okoli nje. V vodi sta se lovila kar 45 minut, psica je v tem času preplavala skoraj pol jezera in bila že krepko utrujena. K sreči jo je lastnica skupaj z drugimi obiskovalci priklicala nazaj na breg in vse se je srečno končalo. Najbrž pa je na sprehod k Šmartinskemu jezeru še nekaj časa ne bo.