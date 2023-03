Bralka Mojca zgrožena: Po dveh letih gradnje nimamo še niti metra hitre ceste

Na naše uredništvo se je pred dnevi obrnila bralka Mojca iz Koroške. Kot je zapisala, jo razganja od jeze zaradi počasne gradnje avtoceste. »Saj se bom prej upokojila kot se peljala po hitri cesti do Koroške. In to kljub temu da se upokojujemo vse bolj pozno.« Pravi, da je naveličana obljub politikov, ki se nikoli ne izpolnijo. »Po dveh letih gradnje nimamo še niti metra ceste. Na Koroškem imamo občutek, da je oblast pozabila na nas. Polna usta so politikov o razvoju podeželja in decentralizaciji države, ampak zgolj pred volitvami. Po volitvah pa je na sporedu druga pesem,« razočarana ugotavlja bralka, »le pri pobiranju davkov nas nikoli ne pozabijo. Edino na tem področju smo enakopravni preostalim.«

Preverili smo, kaj se dogaja z gradnjo 3. razvojne osi, katere dokončanje celotnega odseka hitre ceste Šentrupert–Slovenj Gradec so ob slovesnosti ob začetku gradnje leta 2012 napovedali za konec leta 2027.

Kaj na to pravi ministrica?

Po neuradnih informacijah naj bi dokončanje zamaknilo za dve leti. Ravno ta teden so v Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor imeli nujno sejo o zamudah pri gradnji tretje razvojne osi. Še septembra lani je prejšnji minister za infrastrukturo Bojan Kumer zagotavljal, da ne bo dovolil, da »bi ta projekt kasnil«. Pa vendar je realnost taka. Zdajšnja ministrica Alenka Bratušek odgovora o tem, kakšna bo zamuda, nima. Menda bo to sporočila aprila.

Medtem pa predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak zagotavlja, da projekt teče naprej in se bo letos še intenziviral in razloge za zamude pri gradnji išče pri drugih deležnikih. Opozarja na dolgotrajne postopke pri umeščanju v prostor, pri pridobivanju različnih okoljevarstvenih soglasij in pridobivanju gradbenih dovoljenj.

Kaj so že naredili?

Na 31,5-kilometrskem severnem delu tretje razvojne osi so dokončali sklop Gaberke, v gradnji je sklop Jenina, kjer bodo dela predvidoma končali letos. Trenutno so v postopku sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem za sklop Konovo in Škalsko jezero. »V prihodnjih tednih bodo oddana dela na polovici od osmih sklopov na severnem delu tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem,« je pojasnil. Pridobili so tudi delno gradbeno dovoljenje za sklop Podgorje, vložili pa so tudi že vloge za gradbeno dovoljenje za sklope Velenja, Škale, Šentrupert, Velenje in drugi del delnega gradbenega dovoljenja za Podgorje.

Na sklopih Slovenj Gradec, Dravograd, Otiški Vrh, Prevalje po Hajdinjakovih besedah trenutno poteka postopek umeščanja v prostor z vsemi potrebnimi spremljevalnimi dejavnostmi.

Hoč'mo cesto

Civilna iniciativa Hoč'mo cesto in Koroška gospodarska zbornica sta ob novici, da se izvedba tretje razvojne osi zamika, spet izpostavili posledice slabe cestne povezave Koroške z drugimi deli države. »Infrastruktura je osnovni pogoj za razvoj naše regije in nadaljnja vlaganja. Čas izgradnje hitre ceste na Koroško pa je ključnega pomena, saj so od te prometnice odvisne naložbe za prihodnji razvoj koroškega gospodarstva,« so zapisali. Poudarjajo, da se s kritičnimi cestnimi povezavami pospešuje odtok mladih v osrednji del države in čez mejo., dotrajane in slabo pretočne ceste pa povečujejo možnosti prometnih nesreč in zmanjšujejo kakovostno mobilnost prebivalstva tako znotraj kot tudi zunaj regije.

