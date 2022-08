Bralec Janko se čudi: Je to ljubljanski prispevek pri prenovi cest za bolj zeleno okolico?

»Očitno je Ljubljana dobesedno zelena prestolnica Evrope. Pri vožnji po Litijski cesti opažam povsem zaraščene niše za padavinski vodo s travinjem, plevelom in celo ambrozijo. Ali je to že prispevek projektantov pri prenovi cest za bolj zeleno okolico? Kaj na to pravi Mol ki je upravljalec ceste od obvoznice proti Štepanjskem naselju,« se sprašuje bralec Janko, ki nam je poslal fotografijo zaraščenih nič na Litijski cesti.

Z vprašanji smo se obrnili na ljubljansko občino in jih vprašali, kdaj nameravajo zaraščene niše očistiti. Našega bralca namreč skrbi, da kako bodo niše požirale meteorno vodo in da bo že ob prvem deževju vsa padavinska voda ostala na cestišču. »Še bolj sem presenečen da se to dogaja na povsem na novo urejenem delu od obvoznice proti Štepanjskem naselju. Kako so izvajalci del izvedli ta del projekta, da lahko raste iz njih,« se sprašuje.

Litijsko cesto so prenovili leta 2019. V opisu projekta so na spletni strani občine zapisali, da so uredili obstoječi križišči za hitrejše in bolj varno odvijanje prometa, odvodnjavanje meteorne vode ter prometni režim na delu Litijske ceste od Pesarske ceste do Fužinske ceste.