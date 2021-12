10 najbolj branih zgodb naših bralcev: Znana Slovenka, ki je otroka sprehajala v plenici

V rubriki Bralci poročevalci objavljamo informacije, na katere nas opozorite vi, dragi naši bralci. Včasih nam sporočite samo kakšno informacijo o naravnih nesrečah, včasih nas prosite za pomoč pri razrešitvi kakšne vaše zagate, včasih nas opozorite na nepravilnosti, na katere naletite v vsakdanjem življenju. Nekajkrat pa ste že opazili nenavadno obnašanje znanih oseb, za katerega ste menili, da bi se moralo pojaviti na našem portalu. Letos je prav novica iz zadnje omenjene kategorije pometla s konkurenco in postala najbolj brana novica v kategoriji Bralci poročevalci. To je novica za naslovom: Znana Slovenka oktobra po Ljubljani sprehajala otroka, oblečenega le v plenice. Na spodnji povezavi si lahko osvežite spomin. Novica je sprožila burno polemiko, o kateri lahko preberete tukaj.

Drugi najbolj bran prispevek je bila zgodba o bralcu, ki je bil v trgovini priča prizoru, po katerem je zaključil, da se je Slovencem popolnoma zmešalo.

Bralci ste nas obvestili o prisilnem pristanku letala in ozadje smo preverili. To je bila tretja najbolj brana novica v kategoriji.

V kopalkah ste letos ujeli več politikov, med njimi tudi ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška. Spomnite se, kje je letos dopustoval.

Kaj se je spravilo na avto naše bralke, smo ugotovili po njeni fotografiji, ki prikazuje njenega jeklenega konjička. Poglejte, kako je izgledal prej črn avto.

Naši bralci ste nas opozorili na objestno vožnjo motokrosistov po Veliki planini. Našli smo odlok, ki to prepoveduje in kazen zanj. Osvežite si spomin.

»Za to, kar sem doživela tam, nimam besed. Sploh ne vem, kako naj opišem vso dobrosrčnost, potrpežljivost, skrbnost in prijaznost vseh, ki so zaposleni tam.« Tako je svojo izkušnjo s covidnega oddelka za nas opisala naša bralka.

Računi v gostilnah nas občasno presenetijo. Včasih se namreč na njih znajdejo postavke, ki jih Slovenci nismo ravno vajeni. Preberite, kaj je presenetilo našo bralko.

Bencinske črpalke so v tem letu pogosto postale kraj dogajanja, ki ni bilo ravno prijetno. Najprej je bilo to preverjanje pogoja PCT in izpadi ob tem, zatem pa še hud dvig cen goriv.

Da še nismo čisto brezčutni do živali, je dokazala deseta najbolj brana novica v kategoriji Bralci poročevalci, ki opisuje, kaj je julija v Umagu naplavilo morje.

S to novico zaključujemo letošnji pregled leta 2021 v kategoriji, ki jo najbolj sooblikujete naši balci. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in upamo, da bo prav tako plodovito, če ne bolj, tudi v prihodnjem letu.