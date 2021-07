Bralka ni mogla verjeti svojim očem, ko je zagledala svoj avto (FOTO)

Avto je prekril prah. FOTO: Bralka Suzana

Oglasila se nam je bralkaiz okolice Ljubljane, ki je ob prihodu do svojega jeklenega konjička naletela na nenavaden prizor. Po krajši plohi je celoten avto prekril nekakšen prah. »Avto, ki je sicer črne barve, je postal dobesedno siv,« pripoveduje začudena in dodaja, da je morala očistiti tudi vetrobransko steklo, saj sicer ne bi videla popolnoma ničesar.Kaj se je zgodilo? Kot smo poročali dopoldne, je v zraku nad Slovenijo precej puščavskega prahu . V zraku je sicer znova precej puščavskega prahu, ozračje je izrazito motno. Dež spira ozračje, kar so opazili mnogi vozniki, saj se prah po dežju useda tudi na jeklene konjičke. V noči na sredo bo oblak prahu potoval proti vzhodu, tako da bo po napovedih Arsa ozračje znova čisto.Puščavski prah pa ni edina nevšečnost, ki nas lahko skrbi v prihodnjih urah. Nekatere dele Slovenije so že zajele padavine, zvečer pa je pričakovati krajevna neurja, ki jih bo spremljal močan veter. Tukaj preverite, kje je trenutno največja nevarnost za nevihte.