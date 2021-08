V gostilni s picami naročila vodo iz pipe. Poglejte, kaj je bilo na računu (FOTO)

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Računi v gostilnah nas občasno presenetijo. Včasih se namreč na njih znajdejo postavke, ki jih Slovenci nismo ravno vajeni. Včasih je to pogrinjek, včasih voda iz pipe, pa še kaj bi se našlo.Naš bralec se je z družbo pred dnevi mudil v kraju Breginj v Občini Kobarid, kjer so si v gostilni privoščili dve pici, mešano solato, sladico, gazirano pijačo, pa tudi vodo, tisto iz pipe. Vse naročeno je bilo korektno postreženo in tudi navedeno na računu. Gostinec ni spregledal niti vode iz pipe, ki jo je gostoma zaračunal in sicer 40 centov (dva kozarca po dva decilitra vode), pravi bralec, ki je v dokaz priložil račun. Bralec nas je o tem obvestil, saj je nedavno prebral, da to počno ponekod na Hrvaškem: »Naj vam povem, da ni treba iti na Hrvaško, da ti zaračunajo vodo iz pipe. Tudi pri nas se najdejo taki, ki to počno.«​​Iz računa, ki nam ga je poslal bralec, je razvidno, da so mu zaračunali postrežbo točene vode. Ta pa je odvisna od količine postrežene vode. Če bi naročil liter, bi ta postavka znašala en evro, je razumeti iz postavk računa.