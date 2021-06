Zgodba s covidnega oddelka: Dragica ne more verjeti, kaj je doživela

Dala bi jim nagrado

FOTO: Matej Povše

Sama ni verjela, da je tako

FOTO: Matej Povse

V času, ko je veliko govora o slovenskem zdravstvenem sistemu, preobremenjenih zdravstvenih delavcih in poslušamo številne kritike na njihov račun, se najdejo tudi takšni, ki znajo ceniti njihovo skrb za bolnike. Z željo, da bi pohvalila in se zahvalila vsem, ki so na covidnem oddelku skrbeli zanjo, se je na nas obrnila 58-letnaiz Zgornjih Pirnič, ki je bila konec maja sprejeta na covidni oddelek ljubljanskega UKC-ja in tam preživela deset dni.»Za to, kar sem doživela tam, nimam besed. Sploh ne vem, kako naj opišem vso dobrosrčnost, potrpežljivost, skrbnost in prijaznost vseh, ki so zaposleni tam,« nam zaupa v telefonskem pogovoru in nadaljuje, da je bil že sam sprejem topel. »Skrb za pacienta se čuti na vsakem koraku, od zdravnikov, bolničarjev, sester in ostalega osebja.«Dragica se je na covidnem oddelku znašla 25. maja. Tja so jo napotili po dolgotrajnem kašlju in pljučnici. Po pozitivnem testu na covid, so jo sprejeli v bolnišnico, kjer je bila do tretjega junija. »Pomembno je, kaj sem doživela notri. Skrb je izjemna. Sestra je prišla večkrat na dan in povprašala, kako se počut,m, ali kaj boli. Počutila sem se zelo varno. Nekateri menijo, da je ta oddelek najhujši, a vsi, ki so tam skrbeli zame, so fantastični. Jaz bi jim dala nagrado,« pove in doda, da je dobra tudi hrana, čeprav nekateri nad njo vihajo nos. »Počutila sem se varno in v dobrih rokah. Vedela sem, da bodo naredili vse, tako kot so vse naredili za ostale.«Kljub temu, da epidemija traja že več kot eno leto pravi, da na njihovih obrazih tega ni zaznati. »Ne izgledajo utrujeni. So nasmejani, pozitivni, vedri. Ni opaziti nervoze ali tega, da jim gre vse na živce. Zelo so potrpežljivi. V teh desetih dneh sem marsikaj videla, a negativne izkušnje nisem doživela.«Po odpustu iz bolnišnice mora Dragica še nekaj dni ostati v izolaciji. Zdravje se ji izboljšuje, a še vedno ima nekaj težav zaradi kašlja. Tistim, ki ves čas grajajo zdravstvene delavce za konec sporoča. »Kdor tega ne doživi na lastni koži, ne more govoriti o tem. Tudi sama sem bila prepričana, da to ni res. Morda na drugih oddelkih ni tako, a o oddelku B lahko izrečem le pohvale.«