Nesprejemljivo! Poglejte, kaj se je danes dogajalo na Veliki planini (VIDEO)

Odlok prepoveduje

Velika planina je priljubljena destinacija med pohodniki, po novem pa očitno tudi motoristov. Bralci ste nas opozorili na posnetek, ki ga je na facebooku objavil. Ta ima na Veliki planini svojo kočo. Prikazuje objestneže na motoriziranih dvokolesnikih, ki brezglavo divjajo po zelenih strminah. Ob posnetku je Domen zapisal:»Velika planina ter "motocros",« je začel, navedel, da se je zgodilo ob 18. uri in dodal: »Kaj pa varovanje narave? Motoristi so bili na Gradišču, po velikem pastirskem stanu. En od njih se je povzpel celo do Poljanskega roba, potem so opletali okoli Domžalskega doma.«Kot nam je uspelo izvedeti, menda ne gre za osamljen primer motoristov.»Pozimi so problem motorne sanke vsepovsod, poleti pa preveč koles, zdaj motorji. Pred mesecem so obnovili cesto, zdaj se turisti vozijo na planino brez dovolilnic,« se je pridušal.Na Veliki planini je tovrstno početje prepovedano. Med drugim ta dejanja obravnava Odlok o javnem redu na območju Velike planine. V osmem členu je jasno navedeno:»Na območju Velike planine je v skladu z vladno uredbo o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju prepovedan promet z vsemi vozili na motorni pogon, razen po cesti do Kisovca, Podkrajnika, Mačkinega kota in Dola.Vožnja s kolesi je v skladu z zgoraj omenjeno uredbo prepovedana povsod, razen po utrjenih cestnih površinah.Vožnja z motornimi sanmi je prepovedana, razen za potrebe oskrbovanja objektov po predhodni pridobitvi ustreznega dovoljenja s strani občinske uprave ter v primerih intervencije.«Globa za posameznika, ki krši osmi člen tega odloka, znaša 10.000 nekdanjih slovenskih tolarjev ali slabih 42 evrov.