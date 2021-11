Slovenci se držijo za glavo na črpalkah: to je nova realnost (FOTO)

Vse se draži. Poleg hrane in položnic tudi nafta in bencin. Te dni Slovenci poročajo o vrtoglavih zneskih na računu po obisku bencinskih črpalk, potem ko so napolnili poln rezervoar bencina.

»Prvič v življenju plačam za poln rezervoar nafte v avtomobili več kot 100 evrov. Nova realnost je prekleto draga«, »Za poln tank bencina sem plačala 107 evrov. To je noro, kje smo«, »Po dolgem času sem šla na bencinsko črpalko, pa me je skoraj kap in še tisti dražji dizel sem po nesreči zagrabila, ker je še toliko dražji. Potem ko sem videla, da se litri nikamor ne premikajo, mi je kapnilo in sem nehala in zgrožena klicala moža, od kdaj je gorivo tok drago,« so le nekatera od pričevanj naših bralcev.

V spominu imamo še cene iz časa epidemije, ko je bilo treba za liter nafte plačati okrog evra, a cene so v zadnjem letu podivjale. Za višje cene goriva so krive predvsem visoke cene surove nafte na borzah, okoljske dajatve, morda pa so višje cene tudi posledica deregulacije trga pri nas.

Bralka je v okolici Ljubljane po pomoti točila dražje dizel gorivo in jo je skoraj kap, ko je zagledala ceno. FOTO: Bralka

Takšne rasti cen goriva pri nas že dolgo ni bilo. Cene bencina so za liter okoli 1,35 evra in na avtocestah 1,4 evra. Dizel je čez 1,4 evra, na avtocestah tudi 1,5 evra, medtem ko je za kvalitetnejši dizel treba odšteti tudi 1,7 evra na liter.

Pri dražjem dizelskem gorivu je bralka vse opozorila, naj bodo previdni pri točenju. Sama je zamešala ročici cenejšega in dražjega, ker sta obe obarvani v črno in ena zraven druge. Verjetno ni edina, ki se je uštela.

Eksplozija cen se tako pozna v naših denarnicah. Če smo pred meseci za poln rezervoar bencina odšteli okoli 80 evrov in se nam je že takrat zdelo veliko, je treba zdaj odšteti že čez 100 evrov. Kje se bodo cene bencina in dizla ustavile, še ne vemo, a za zdaj nič ne kaže, da se bo kmalu umirilo.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.