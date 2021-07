Žalostni prizor iz Umaga, poglejte, kaj je naplavilo morje (FOTO)

Kopalce je presenetil grozljivi prizor. FOTO: bralec Marko

Mnogo Slovenk in Slovencev se te dni mudi na morju pri južnih sosedih. Uživajo v čofotanju v morju in sončnih žarkih, ki ob zadevanju ob morske valove poskrbijo za dih jemajoče prizore. Na prizor, ki je šokiral, so 25. julija dopoldne naleteli tudi dopustniki v Umagu. Žal ni bilo nič lepega. Kot nam je sporočil bralec, je na plažo naplavilo mladega delfina z odsekano repno plavutjo.Bralec ocenjuje, da je dejanja morebiti kriv kakšen motorni čoln, ki je nič hudega sluteči živali zadal tako usodne poškodbe, da se je njeno življenje končalo.