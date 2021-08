Pozabili na azijsko barbiko

Le kako se je zgodil takšen spodrsljaj oziroma kdo nosi odgovornost za nedopustno napako, še ni znano, pri Mattelu namreč ob pozivih k pojasnilom molčijo.



Jasno je le, da je znameniti proizvajalec igrač iz Kalifornije, ki si zadnja leta z lutkami prizadeva spodbujati k enakopravnosti v družbi, pri oblikovanju zadnje kolekcije barbik sodeloval ravno z mednarodnim olimpijskim komitejem, a se je tudi očitno bolj osredotočal na vključevanje vseh novih športnih disciplin, ki so se letos prvič uvrstile na olimpijske igre (bejzbol/softball, športno plezanje, pri katerem je zgodovinsko zlato osvojila naša Janja Garnbret, rolkanje, karate in deskanje), in ne toliko na same športnice, ki se bodo potegovale za odličja. Le kako bi sicer lahko pozabili na azijsko predstavnico, se za glavo držijo številni potrošniki po svetu, med katerimi je, zanimivo, največ povpraševanja ravno po azijskih lutkah, napaka pa je nerazumljiva tudi zato, ker so poletne igre tokrat potekale v Tokiu, torej v velemestu na celini, ki so jo pri Mattelu gladko spregledali.



Poiščite športnico v sebi, skupaj poziva peterica barbik iz nove olimpijske zbirke, med katerimi sta ponosni tudi temnopolta in latinskoameriška predstavnica, a o azijski ni ne duha ne sluha. Morda se bodo pri Mattelu poskušali izgovoriti s podatkom, da so nekaj tednov pred slovesnim odprtjem olimpijskih iger tržišču predstavili lutko po zgledu japonske teniške igralke Naomi Osaka, po pričakovanjih je bila razprodana nekaj ur po izidu. Barbie je dejavna tudi v boju proti pandemiji, nedavno so izdali zbirko zdravstvenih delavk in znanstvenic, ki se borijo proti covidu-19.

