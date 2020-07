Zagrebčan (37) je imel v stanovanju na Jarunu 5,5-metrskega pitona. Policija ga je sicer 'obiskala' zaradi suma posedovanja in preprodaje drog. Tam so našli sadike marihuane.



Policija je na pomoč poklicala strokovnjake za eksotične živali in osebje živalskega vrta. Ti so poskrbeli za 50-kilogramskega pitona, ga odpeljali v živalski vrt in dali v karanteno.