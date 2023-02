Deček, ki je šokiral celo Kitajsko: oči se mu svetijo kot mački, zdravniki menijo, da je mutant

Nong Youhui iz province Dahua na Kitajskem je osupnil zdravnike, saj naj bi popolnoma jasno videl v trdi temi. Njegove oči naj bi v primeru, da je vanje usmerjen zunanji vir svetlobe, celo odbijale modro neonsko svetlobo.

Zdravniki so se njegovega primera sicer lotili potem, ko ga je zaskrbljeni oče pripeljal v lokalno bolnišnico. Očeta so skušali pomiriti z besedami, da bodo fantkove oči čez čas postale 'normalne', a se to doslej ni zgodilo. »Opazil sem, da ima neverjetno modre oči, zato sem ga odpeljal v bolnišnico, da preverijo, ali je vse v redu. Rekli so mi, naj ne skrbim in da bodo potemnele, ko bo malo starejši, a se to ni zgodilo,« je povedala Nongov oče.

V vseh drugih pogledih je deček enak svojim vrstnikom, moti pa le močna sončna svetloba. Kaj takega so doslej zabeležili le pri nekaterih živalih. Znanstveniki menijo, da je to posledica mutacije, evolucije.

Nekateri zdravstveni strokovnjaki pa so glede te zgodbe zelo skeptični. Živalim namreč nočni vid omogoča tanka plast posebnih celic, ki jih pri ljudeh ni. Da bi se takšne celice pojavile v človeškem očesu, je nujno, da naenkrat pride do serije mutacij, kar pa je po mnenju zdravnikov nemogoče.

Oftalmolog James Reynolds trdi, da Nong verjetno nima sposobnosti videti ponoči, ampak preprosto vidi veliko bolje kot drugi ljudje. »Mutacije,ki bi ljudem omogočile nočni vid, zahtevajo dolgo obdobje. To je popolnoma absurdno, podobno, kot če bi pričakovali, da se človek rodi s krili.«