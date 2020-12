Bizarna ali idealna služba? Spite in zaslužite

Nemška družba ponuja delo za spanje in išče kandidate stare med 24 in 55 leti z indeksom telesne mase med 19 in 30, ki so visoki od 153 do 192 centimetrov. Naloga izbrancev pa bo, da za DLR (Nemški letalski center) ležijo v postelji neprekinjeno 30 dni. Skupna dolžina dela bo 60 dni, plačilo pa 11 tisoč evrov.



Iščejo 12 moških in 12 žensk. Kot piše Fenix magazin, bodo 30 dni ležali v postelji, preostalih 30 pa bo namenjenih prilagajanju. »Ampak to ni nujno lahka naloga. Ne gre samo za leženje in počivanje,« je dejala Andrea Nitsche iz DLR. Neprekinjeno ležanje bo nekoliko oteženo, saj bo morala biti glava šest stopinj niže od kolen. Omenjena družba opravlja novo raziskavo za astronavte z namenom sprejetja ukrepov, da se izognili degenerativnim spremembam na telesu.



Poleg ležanja v postelji bodo simulirali tudi učinke breztežnosti v vesolju.