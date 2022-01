Zgodovinska podelitev, ki je ni bilo (FOTO)

Vajeni smo prelepih, čudovitih oblek, osupljivih parov, ki kraljujejo na rdeči preprogi, cmeravih in ganljivih govorov ter tudi nekaj bentenja nad zmagovalci. Letošnja podelitev kipcev, ki naj bi tradicionalno napovedali največje favorite oskarjev, je bila najbolj klavrna vseh časov. Zmagovalce so namreč razglasili brez pompa in celo brez prireditve.

Pred dvema letoma je Nicole Kidman takole žarela na rdeči preprogi, ko je bila nominirana za vlogo v Majhnih lažeh, letos je prejela šesti kipec.

Zveza tujih novinarjev v Hollywoodu je bila namreč lani deležna veliko kritik na račun dejstva, da ni med njihovimi člani niti enega temnopoltega, zaslišale pa so se tudi kritike na račun sistemskih nepravilnosti, seksizma ter celo ustrahovanj in korupcije. Zgodil se je urnebes, v katerem je Tom Cruise, ki je oče temnopoltega Connorja, vrnil vse tri kipce, ki jih je dobil za vloge v filmih Rojen 4. julija, Magnolija in Jerry Maguire.

Nato je NBC celo odpovedal televizijski prenos, nazadnje pa so se odločili, da bo podelitev potekala brez občinstva, voditelja in sprejema na rdeči preprogi. Zmagovalce so vseeno razglasili, med drugim so slavili Nicole Kidman, Will Smith, Michaela Jaé Rodriguez (prva transženska, ki je prejela nagrado) in Kate Winslet, na podelitvi pa sta se digitalno oglasila le Jamie Lee Curtis in Arnold Schwarzenegger.

Letos je bila noseča Jennifer Lawrence sicer nominirana, drugega od treh kipcev pa je prejela leta 2014 v čudoviti Diorjevi obleki.

Lani so se znani vsaj lepo oblekli in naličili ter doma 'prejeli' svoje kipce, letos pa blišča in lepote ni bilo niti na daleč, zato poglejmo zmagovalne toalete nekaterih nominirank iz časa, ko še ni bilo globalnih vrtincev nepričakovanih sprememb.