Združili sta moči

Najprej sta bili kuharski konkurentki v šovu MasterChef, potem pa stainpostali zaveznici in prijateljici. Zdaj sta združili moči in z odlično ekipo ustvarili prav posebno kulinarično dogodivščino. Za ljubitelje kuhanja in zabave prirejata večdnevne delavnice na prelepi domačiji Tešnak v Hotavljah.»Tisti, ki še niste, boste lahko za druženje z nama in učenje novih kuharskih veščin izkoristili celo bone,« se nasmehne Salome, ki zagotavlja, da dobre volje ne bo manjkalo.»Ni lepše kombinacije, kot sta dobra hrana in humor, za piko na i pa se vse skupaj odvija v zares čudovitem okolju. S Saro sva se hitro začutili in vzljubili druga drugo, zato je ideja za sodelovanje vzniknila spontano. Vsekakor pa smo po toliko mesecih pomanjkanja druženja vsi potrebni malce sprostitve,« je prepričana zvezda slavne kuharske oddaje, ki zna poleg svojega nabritega jezička vrteti tudi kuhalnico.