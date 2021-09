Zatreskani Žan Milosavljević

zan milosavljevic in karin

Najprej si je zgradil kariero, poskrbel za sloves odličnega kuharja, zdaj pa je uredil tudi čustveno področje, kjer je vse v znamenju metuljčkov. Tistih ljubezenskih, ki se podijo po trebuhu in ustvarjajo občutek, da smo v devetih nebesih.je namreč do ušes zaljubljen v, ki mu je obrnila svet na glavo. Zmagovalec lanskoletnega MaterChefa je oznanil, da že dolgo ni bil tako srečen in da je razlog v njegovem novem dekletu, s katerim že kujeta načrte za skupno življenje, namigujeta pa tudi na poroko, čeprav se zdi nekaterim to vendarle malce prehitro.Toda svežim zaljubljencem je težko soliti pamet, ko pa je vse obarvano v rožnato in ne zamudijo niti trenutka, da si ne bi izkazovali, kako zelo se imajo radi.