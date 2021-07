Vurberški festival še odmeva

Špadni fantje so letošnji popolni zmagovalci vurberškega festivala, prejeli so zlatega zmaja.

Člani srebrnega Ansambla Tomaža Rota so se takole hladili pred dvorano.

Letos so se predstavili ansambli Vez, Poziv in, Brloga, Gregorja Kobala, Posluh, Tomaža Rota,z muskonterji, Šentjanci, Andreja Bajuka, Galama, Itak, Pik, Raubarji in Špadni fantje. Od teh je več kot polovica domov odšla z vsaj eno nagrado. Veseljakovo nagrado za glasovanje prek SMS-sporočil je prejel Ansambel Vez, za besedila so bili nagrajeni, ki je napisala besedilo valčka Ne pozabi, s katerim so letos zlatega zmaja osvojili Špadni fantje.Drugo nagrado za besedilo si je prislužil, ki je napisal besedilo skladbe Pesem našega srca, ki so jo izvedli člani Ansambla Pik, ki so prejeli tudi plaketo Jožeta Šifrarja za najboljšo večglasno vokalno izvedbo. Najboljše besedilo pa je napisal, ki je prvič v zgodovini prejel plaketo Fanike Požek za besedilo pesmi Rojen v napačnem času, ki so jo izvedli Šentjanci.Plaketo Lojzeta Slaka za najboljšo izvedbo so prejeli člani Ansambla Gregorja Kobala za skladbo Lovska nedelja. Najboljšo skladbo pa so po mnenju komisije radijskih postaj Slovenije, in sicer valček Pogrešam te, domača vas, izvedli Raubarji, ki so osvojili tudi bronastega zmaja. Srebrni zmaj je šel v roke Ansambla Tomaža Rota, občinstvo pa je največ glasov namenilo mlademu Ansamblu Galama.A še bolj kot nagrad so bili muzikantje veseli druženja po letu in pol, zato dobre volje res ni manjkalo. Še posebej pa je vse po festivalu razveselil nastop Ansambla Braneta Klavžarja, ki je izvedel nekaj svojih največjih uspešnic. Kako prešerno vzdušje je vladalo na festivalu, pa pričajo fotografije, ki vam jih ponujamo na ogled.