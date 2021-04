Uniforma se jima poda

Policijska okrepitev!

Igralec in voditelj se je preizkusil že v številnih vlogah, tokrat pa je za potrebe celovečerca smuknil v uniformo moža postave. Zaigrati policista je za vsakega moškega poseben občutek, saj se angelov v modrem načeloma bojimo in do njih gojimo spoštljiv odnos.je na lastni koži občutil, kako je, ko se za nekaj dni preleviš v strogega in avtoritativnega miličnika. Brčice se odlično skladajo s celotno podobo in mu vdahnejo še dodatno resnobnost, ob njem pa bomo lahko v uniformi videli šeBožični družinski film Kapa režira, novopečena policijska okrepitev pa se je na snemanju neizmerno zabavala. Morda si bosta s tem priigrala tudi kakšen odpustek, ko ju bodo njuni kolegi naslednjič ustavili.