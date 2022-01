Svetlana Makarovič je po ascendentu vročekrvna, zagnana, odločna ovnica, ki se neustrašno bori proti krivicam. Njen vladar Mars je v globokem, skrivnostnem, močnem škorpijonu, kombinacija pa kaže njeno neustrašnost in strastno zavzemanje za tisto, kar se ji zdi prav. Nihče je ne more ustrahovati, tako močna je ta njena borbena kombinacija. Tretji planet, ki pripomore k njeni aktivistični in revolucionarni naravi, je Uran. V opoziciji je z vladarjem horoskopa in konjunkciji z Luno, kar botruje njenim šokantnim izjavam, nepredvidljivim gestam, uporništvu, ekscentričnosti, njeni izvirni, moderni...