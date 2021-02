Srčna učiteljica Petra Zore: Nobenega objema ne bom odklonila!

Kakšno nepopisno veselje je prevzelo otroke po Sloveniji, ko so po dolgih mesecih znova prestopili šolski prag. Po mesecih samote in šolanja na daljavo so si lahko znova skočili v objem, se nasmehnili drug drugemu in poklepetali o vsem, kar se jim je dogajalo v zadnjem obdobju. Učencev pa so bili nadvse veseli tudi učitelji, ki so se zadnja dva tedna pripravljali na začetek pouka oziroma na prvi šolski dan v letošnjem letu. Najbolj prepoznavna učiteljica pri nas in pevka skupine Bomb Shell Petra Zore nam je zaupala, kakšni občutki so jo preplavljali, ko je po dolgem času z velikim veseljem opa...