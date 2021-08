Sporočilo ob koncu tedna …

Ne skrbite za svojo prihodnost, ker se bo vse izteklo v najvišje dobro. Vse spremembe so prišle kot del vašega odraščanja, preverite le, če imate izzive pri prevzemanju odgovornosti. Preverite, kaj morate odpustiti v življenju in kaj začeti znova. Zdaj si želite drugačnih stvari, kot ste si jih, ko ste bili mlajši ali še pred nekaj leti. Dobro je, da se spremenite tudi sami, kajti sprememba je del življenja. Enako, kot se vi, se zdaj spreminja tudi vse okoli vas: sistem delovanja, razmišljanja, povezovanja, tudi vaši prijatelji in družinski člani. Odpustite vse stvari, ki vam ne služijo več, in gotovo se vam bodo odprle nove priložnosti, da se lahko uskladite s svojimi odnosi in okoljem. Vse spremembe, ki jih boste deležni, bodo opazili tudi vaši prijatelji in družinski člani. Nekateri bodo zato odšli in dali prostor novim, s tistimi, ki ostanejo, pa boste na koncu bolj povezani.



stvarjalnost je bistvo življenja in samo izražanje je glas ustvarjalnosti. Izrazite se. To vas zdravi in osvobaja, razsvetljuje vašega duha in srce, zato pustite čustvom, da pridejo na plan. Ustvarjalnost vam lahko pomaga tudi videti svet na nov način. Opazili boste neverjetne podrobnosti v vsakodnevnem življenju in morda boste končno videli odtenke dogajanja, ki jih do sedaj niste opazili. Zavedajte se, da tudi dobre spremembe lahko prinesejo stres, ki vpliva na vaše telo, raven energije in razpoloženje. Zato je najbolj pomembno, da zdaj dobro skrbite zase; dovolj spite, ste fizično aktivni in telovadite, si vzamete čas za igro in sprostitev, prav tako pa, da se pogovarjate o svojih občutkih s prijatelji in družinskimi člani. To vam bo dalo moči, da boste lahko naredili korake, ki jih morate. Ni toliko pomembno, kaj delate, kot da to delate z ustvarjalno vnemo.



Iz srca, Shana

