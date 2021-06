Sporočilo ob koncu tedna …

Višja zavest je vedenje in modrost daleč nad besedami in razlagami. To je vaša prava narava, večna luč vaše duše. Nima je smisla poskušati doseči, prav tako nima smisla poskušati pobegniti svoji fizični resničnosti. Dvigniti se v duhovnosti pomeni sprejeti in ljubiti svojo fizično resničnost. Višja stopnja zavesti pomeni biti popolnoma prisoten v vsakem trenutku. Tukaj in zdaj. Prenehajte s tem, da poskušate doseči višje stanje zavesti, kajti kaj pa če se ustavite in pogledate, začutite in boste šele potem morda spoznali, da ste že tam. Zdaj je čas, da pogledate, kje ste na svoji poti in kako zvesti ste. Preverite, kako vam gre. Nekajkrat globoko vdihnite, vzemite si čas za očiščenje svoje glave in vedeli boste. Kaj je v vaši glavi? Kakšne misli se vam porajajo? Kaj se ponavlja in kako se ob tem počutite? Vedite, da smo vsi del ene stvaritve, energijsko prepleteni; kar torej vpliva na enega, vpliva na celoto. Vse, kar rečete ali naredite, in vse, česar ne rečete ali ne naredite, medsebojno vpliva drugo na drugo. Pozitiven učinek lahko dosežemo le, če smo iskreni. In zdaj hočete odgovor. Prava odločitev je tista, ki leži v vašem srcu. Ne odločajte se na osnovi krivde ali tega, kar mislite, da bi morali storiti. Bodite iskreni. Samo če ste iskreni do sebe, ste lahko iskreni do drugih. Vse v vesolju je sestavljeno iz komplementarnih nasprotij, zato si nima smisla želeti, da bi vam bili ljudje okoli vas bolj podobni. Sprejmite to univerzalno resnico in izognili se boste novim razočaranjem. Vsakič, ko neko kvaliteto v drugem označite za nevšečno, se za trenutek ustavite in poiščite isto kvaliteto v sebi. Če ste to značilnost našli v drugem, zagotovo obstaja tudi v vas. Če je v sebi ne vidite, je to le zato, ker ste jo zatrli. Vsaka značilnost, ki jo imate, pride v paru z nasprotno značilnostjo. Ena ne obstaja brez druge. Ko si jih boste lahko priznali in jih vzljubili, boste napravili ogromen preboj, ki bo vodil do na novo odkritega občutka ravnovesja in blagostanja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: