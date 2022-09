Kako se prvega poljuba spominjajo Mila Kunis, Ashton Kutcher in drugi znani

Teh se ob začetku šolskega leta radi spominjajo znani, ki danes na prvo izkušnjo nežnosti gledajo z drugačnimi očmi. Mila Kunis, denimo, se je prvikrat poljubila z možem Ashtonom Kutcherjem, ko sta skupaj igrala v nadaljevanki Oh, ta sedemdeseta! Kako pa se prvega poljuba spominjajo drugi?

Niti Rihannin prvi poljub ni boljši od drugih. »Zgodilo se je v srednji šoli in bilo je naravnost grozno. Vse svoje žleze slinavke je izlil vame,« se je šalila pevka. »Povzročil mi je hudo travmo, zelo dolgo po tem nisem nikogar poljubila.«

»Bili smo v hišici na drevesu, šli smo se igro resnica ali izziv. Izziv je bil, naj se z nekom poljubim,« je povedal Zac Efron. »Bil sem edini fant med kupom deklet. Seveda sem bil navdušen.«

»Imel je zobni aparat,« je povedala Charlize Theron. »Prej sva pogledala film Petek trinajsti. Vse sva načrtovala. Prišel boš k meni, pogledala si bova film in se poljubila. Sedela sva v temi, bilo je slinasto in jezično.«

Jennifer Garner je prvič poljubil Matt Crittenden, ko je imela osemnajst let. »Hotel je početi še kaj več, a sem ga tlesknila po roki,« je povedala. »Naslednji dan me je pustil in mi rekel, da sem čistunka. Na to sem še danes ponosna.«

Zayn Malik si je izbral visoko dekle, kar je predstavljalo precejšen problem. »Imel sem trinajst let. Ker je bila res zelo visoka, sem moral k zidu podstaviti opeko in stopiti nanjo, da sem dosegel njen obraz.«

Njen prvi poljub je bil tako grozen, da se še danes čudi, da je po njem še kdaj koga poljubila. Kate Beckinsale se je odločila poljubiti nekoga, ker je bila zadnja v družbi, ki tega še ni storila. »Bila sem stroga vegetarijanka, on pa je ravno pojedel mesno pico. Mislila sem, da je poljubljanje suha aktivnost, pa sem ugotovila, da je to zelo mokra dejavnost s koščki klobase.«

Lisa je bilo ime dekletu, ki je prvo poljubilo Brada Pitta. »Zgodilo se je v njeni garaži v sosednji ulici. Pričakovanje me je ubijalo, bil sem zelo vznemirjen, a potem sem kar tekel domov. Kar nekaj drugih mulcev se je takrat že poljubljalo in so vedeli, za kaj gre.«

Halle Berry je prvikrat poljubila dekle. »Imela sem fanta, s katerim sem se želela po francosko poljubljati, a tega nisem znala. Zato sem prosila najboljšo prijateljico, naj mi pokaže. Prišla je k meni in me trideset minut učila, naslednji dan pa sem poljubila svojega fanta.«