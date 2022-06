Senidah premika meje: Ženske smo več kot le lepa bitja

»Rada delam z ženskami, za ženske in rada sem obkrožena z ženskami. Zelo sem počaščena, da sem lahko ustvarila pesem, pravzaprav himno za žensko evropsko rokometno prvenstvo,« pravi pevka, ki odločno dodaja, da z ženskami res ni treba ravnati v rokavicah. Zmoremo vse! »Ni treba leporečiti, ko se pogovarjate z nami. Ženske prenesemo vse, sploh ko stopimo skupaj. Ko se česa lotimo, se tega lotimo srčno, predano in ponosno. Zmoremo vse! Na igrišču se lahko močno, trdo in strastno borimo do konca, hkrati pa znamo biti nežne, ljubimo, gremo v soboto zvečer ven, plešemo in smo l...