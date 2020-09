Leo Sirk je ljubezen do športnika sprostila

Alen trenutno igra za KK Olimpija.

Pevkaje pred meseci potrdila, da se je razšla z, očetom svojih dveh deklic, ob tem pa poudarila, da ostajata v dobrih odnosih, in predstavnikom sedme sile dala vedeti, da o svojem zasebnem življenju ne bo razpredala na dolgo in široko.Kmalu za tem se je začelo šušljati, da se je znašla v objemu postavnega košarkarja, in čeprav doslej še ni objavila njune skupne fotografije, je jasno kot beli dan, da je zaljubljena do ušes. Na instagramu je oboževalce navdušila v športni opravi, ob tem pa razkrila, da jo za njene udobne modne kombinacije navdihuje prav Alen.