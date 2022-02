Presrečna Rihanna: Našla je očeta svojih otrok

Barbadoška pevka Rihanna, ki zadnja leta svoj imperij bogati z linijo spodnjega perila in kolekcijo ličil za temnejšo polt, je na svojevrsten način naznanila, da s partnerjem, raperjem ASAP Rockyjem, pričakujeta naraščaj. Sprehodila sta se namreč po newyorškem Harlemu, kjer je njen dragi odraščal, in sredi snežnega meteža in v zelo hladnih temperaturah razkazovala njen goli trebušček.

Glasbenika se poznata že deset let, njuno prijateljstvo pa je leta 2020 preraslo v ljubezen. Maja lani je raper v intervjuju dejal, da je Rihanna ljubezen njegovega življenja in da vsekakor razmišlja o družini. Pevka, katere oboževalci nestrpno čakajo na nov album, pa je pred leti dejala, da bo imela tri ali štiri otroke, a ni nujno, da za to potrebuje moškega.

»Vse, kar je pomembno, sta sreča in lep odnos med staršem in otrokom. Edino, kar lahko resnično vzgaja otroka, je ljubezen.« Kaže, da je vseeno našla tudi moškega, ki je primeren za očeta.