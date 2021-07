Premočena po Sloveniji

»Singin’ in the Rain!«

Nekateri pravijo, da ima noč svojo moč,inpa to pripisujeta dežju. Po njunih izkušnjah ni lepšega občutka, kot ko po dežju odkrivaš lepote Slovenije. Slednje sta počela na enodnevnem potepu, ko ju je nenadoma ujela nevihta.Ker sta igralec in fotografinja tudi sicer vajena dela v različnih vremenskih razmerah, jima ploha ni pokvarila načrtov, še manj pa vzdušja, saj sta poplesavala po dežju kot slavniv kultnem filmu z naslovom Singin’ in the Rain. Trenutek sta spretno ujela tudi v fotografski objektiv in nam pričarala mokro pripoved poletnega deževja.Če bi imela fotografska mojstrica s seboj dobro zaščiteno opremo, bi se lahko nadejali celo prav posebne serije fotografij, za katero je dobila zamisel prav pod temnimi oblaki.