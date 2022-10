Poroka Lene Headey: večno zvestobo sta si obljubila v Italiji

Britanska igralka Lena Headey, najbolj znana po vlogi kraljice Cersei Lannister iz fantazijske drame Igra prestolov, in Marc Menchaca, eden zvezdnikov Netflixove kriminalne drame Ozark, sta si obljubila večno zvestobo.

Par je skupaj od leta 2020, na veseli dogodek pa sta ženin in nevesta povabila le člane družine in najožje prijatelje, med katerimi je bilo kar nekaj slavnih imen. Na intimni poroki z vrtnim obredom v majhnem vinogradu v italijanski Apuliji so ju na skupno pot med drugim pospremili Lenini soigralci iz Igre prestolov Peter Dinklage, Conleth Hill, Sophie Turner z možem Joejem Jonasom in celo pop zvezdnik Rick Astley. Za Marca je to prvi zakon, za Leno pa že tretji.

Med letoma 2007 in 2013 je bila poročena z glasbenikom Petrom Paulom Loughranom, med letoma 2018 in 2019 pa z režiserjem Danom Cadanom. Lena in Dan sta bila pred poroko sicer dolgo v zvezi, katere plod je sedemletni sin Teddy.