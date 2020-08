Odprite srce in se povežite z resnično modrostjo

Najsvetlejša zvezda na nočnem nebu je Sirij ali Sothis, kot so jo imenovali Egipčani, in ima močno povezavo z boginjo Izido. Prav vzhajajoča zvezda Sirij je bila za Egipčane velik praznik, ki so ga slavili kot njen prihod, prihod boginje Izide, velike svečenice, mojstrice magije in kreatorke življenja. Pozdravite jo tudi vi.Levja vrata odpirajo povezavo z ozvezdjem Leva in Sirijem, kar na Zemlji pooseblja sfinga – ta predstavlja kozmični čas, kozmično uro. Njen pogled (sfinge leva v egipčanski Gizi) je usmerjen proti vzhajajočemu Siriju. Prav zato bodite danes in jutri, na dan, ko se portal 88 aktivira v polnosti, zavestni, ...