Nove cvetke Ljubezni po domače

Četrta sezona Ljubezni po domače nadaljuje podiranje rekordov gledanosti in tradicijo nepozabnih izrazov, ob katerih se bo še naprej krohotala vsa Slovenija. V uvodu smo že spoznali glavne akterje, torej kmete in kmetice ter njihove snubce in snubke, za nameček pa še enega psa. V nadaljevanju se bodo začele stvari zapletati, ko se bo pisana druščina srečala na čudovitem Štanjelu, biseru in priljubljeni kulisi romantičnih porok. Kako neposredni in nepredvidljivi znajo biti kandidati za podeželsko ljubezen, bomo spoznali ob Jacqueline Kale, ki jo bo pogumnež skoraj zaročil. Veliko pikrih bo izrečenih v zakulisju, ko se jim ne ...