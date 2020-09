Negujeta otroka v sebi

Letošnje poletje je eno navadno ’sranje’!

Vsak na svoj način obuja spomin na otroške dni, ko so se z družinami odpravili na poletne počitnice. Tudi igralecin voditeljsta uprizorila pravo malo predstavo in nam z njo sporočila, da je zelo pomembno negovati otroka v sebi.Enemu je sicer uspelo uživati v morskih valovih, se igrati s kanglico in lopatko kar na plaži, drugi pa je zaradi korone ostal doma. Na srečo so mu na pomoč priskočili prijatelji in mu priredili nekakšno morsko vzdušje na domačem vrtu. Tega se je razveselil kot pravi otroček, čeprav ima o letošnjem poletju svoje mnenje, ko pravi, da je eno navadno ’sranje’.Pri vsem pa je najbolj pomembno to, da nobenemu od njiju ni zmanjkalo smisla za humor, pa če tudi na svoj račun.