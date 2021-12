Največje bogastvo Pie Zemljič: Podedovana lepota

Blažena med najstnikoma, bi bil lahko naslov te fotografije, na kateri manjka le še Marko Mandić, da bi bila popolna. Ta je bil v tistem trenutku v zaodrju, saj so si žena Pia ter sinova Voranc in France ogledali njegovo novo premiero.

Lepa in nadarjena

Že na prvi pogled je mogoče opaziti, da sta fanta izrazito podobna staršem, po katerih pa nista podedovala samo lepote, ampak tudi občutek za umetniški izraz. Vse to bosta petnajst in trinajstletna brata z odraščanjem pridno nadgrajevala in prepričani smo, da bosta nekoč zaznamovala slovenski ustvarjalni prostor.

Prav nič pa nas ne bi presenetilo, če bi se za njiju ogreli kakšni modni agenti, ki iščejo mlade, sodobne obraze. In če je izrazit videz podkrepljen še z dobrim značajem in talentom, se lahko nadejamo njune vsaj tako bleščeče prihodnosti, kot so jo spisali njuni slavni in uspešni starši.