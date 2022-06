Najlepše darilo za rojstni dan (FOTO)

Končno so se mu uresničile sanje. Klemen Slakonja je za 37. rojstni dan doživel toliko nepozabnih stvari, da še teden dni po njem ni prišel k sebi.

»Ne morem verjeti, da sem vse to doživel in se je v en sam dan zlilo toliko neverjetnih, nepozabnih in za moje življenje pomembnih stvari. Dobesedno prerojen sem,« je zbiral vtise, ki mu še vedno ježijo kožo. Kot voditelj in nastopajoči na premieri dokumentarnega filma o naših zlatih košarkarjih je namreč spoznal vse junake. Najbolj se je razveselil Gorana Dragića in Luke Dončića, za katera zelo strastno navija že deset let in ne zamudi nobene njune tekme v ligi NBA, čeprav so pozno ponoči.

Pregrešno drag spomin in darilo, ki bi si ga želel vsak navijač mladega Dončića.

Ker je navdušil prav tako sinova, sta tudi Ruj in Lev mislila, da sanjata, ko se je pred njima pojavil oboževani Luka. Ta je prijazno privolil v fotografiranje, za nameček pa igralcu podaril še podpisane športne copate, kar je nedvomno najdragocenejše rojstnodnevno darilo, kar jih je kdajkoli prejel.