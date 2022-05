Bilo je nekoč: Monica Bellucci (FOTO)

Monica Anna Maria Bellucci se je rodila 30. septembra 1964 v Città di Castello, v italijanski Umbriji. Bila je edinka, ki je pri 13 že začela pozirati, pozneje pa opustila študij prava in se preselila v Milano. Hitro je postala priljubljen model v Parizu in se podala čez lužo v New York ter počasi začela prestopati v svet igralstva.

Starejša, 18-letna hčerka Deva gre po njenih stopinjah.

V Matrici je igrala Perzefono.

V enem svojih novejših filmov, Božična čarovnica II, je presenetila z nezapeljivo vlogo.

Leta 1990 se je prvič poročila z nekim fotografom in ločila čez leto in pol, drugič pa je srečo našla s francoskim igralcem Vincentom Casselom, ki mu je rodila dve hčerki, Devo in Léonie. Ko sta se razšla, se je zavezala 18 let mlajšemu kiparju Nicolasu Lefebvreju, a se tudi ta zveza ni obnesla.

Tudi ob Asteriksu in Obeliksu smo jo spoznali – kot Kleopatro.

Monica govori italijansko, francosko, angleško in portugalsko, saj je z družino živela v Braziliji, za snemanje v Iranu pa se je naučila farsija.

Z Vincentom sta bila poročena 14 let, skupaj imata dve hčerki.

Znana je po čutnih, seksi vlogah, saj je igrala vloge od Marije Magdalene do poželjive Malène, pri 50 pa je postala najstarejše Bondovo dekle v filmu Spectre. Trenutno jo gledamo v filmu Morilčev spomin z Liamom Neesonom.