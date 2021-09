Denis Porčič je človek številnih talentov. Nekoč je razkazoval mišice v ringu WFC in bojih Victory Combat Sports, zdaj pa vodi svoj klub borilnih veščin Samurai in mladim generacijam predaja znanje o kikboksu. Vedno boljše in više Pred davnimi leti je zaslovel kot raper v skupini Kocka, leta 2017 nas je navdušil s svojim plesnim znanjem, ki ga je popeljalo v finale oddaje Zvezde plešejo, letos pa nas je osupnil v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko. Za odhod v nov resničnostni šov se je odločil, da bi premikal meje in se postavil pred preizkušnje, ki so tudi zanj, čeprav je športnik, nekaj no...